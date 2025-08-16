Эксперт Кишш: Зеленскому придется согласиться с условиями мира Путина и Трампа

Политолог считает, что в противном случае украинцы отстранят от власти Владимира Зеленского

БУДАПЕШТ, 16 августа. /ТАСС/. Владимиру Зеленскому придется принять условия соглашения об урегулировании конфликта на Украине, которые были намечены президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, иначе он будет отстранен от власти самими украинцами. Такое мнение выразил венгерский политолог Раймунд Кишш, возглавляющий Школу дипломатии Коллегии Матьяша Корвина - научно-образовательного учреждения, пользующегося поддержкой правительства Венгрии.

Комментируя намерение Зеленского прибыть 18 августа в Вашингтон на встречу с Трампом, эксперт отметил, что им предстоит еще раз обсудить договоренности, которые были заключены на российско-американском саммите на Аляске. О его итогах Трамп уже разговаривал по телефону с Зеленским сразу после переговоров с Путиным. "Если украинский президент не заключит соглашение, то будет смещен не Европейским союзом, а своим собственным народом", - сказал Кишш в программе телекомпании М1.

Он пояснил, что "Украина сейчас уже не та" страна, большинство населения которой два или три года назад поддерживало военные действия против России. Люди гибнут на фронте, а в окружении Зеленского "царят чудовищная коррупция и политический хаос", отметил эксперт. По его словам, "на Украине могут начаться протесты, которые раньше были немыслимы".

В то же время Кишш подчеркнул, что вооруженный конфликт, который продолжается уже три с половиной года, нельзя остановить в один момент, для этого потребуется время. "Все венгры хотят мира. Понятно, что люди нетерпеливы, потому что по соседству идет ужасная война и мы чувствуем ее негативные экономические последствия. Но Рим был построен не за один день", - заявил руководитель будапештской Школы дипломатии. Он призвал к "стратегическому спокойствию" в деле украинского урегулирования.