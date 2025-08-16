Экс-премьер Украины заявил, что Владимир Зеленский попытается сорвать прогресс в урегулировании

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала шагом на пути к установлению долгосрочного мира, но Владимир Зеленский попытается сорвать прогресс в урегулировании. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

Он позитивно оценил встречу двух лидеров. "Я думаю, что сделан шаг с точки зрения продвижения к урегулированию. И, скорее всего, речь идет о том, чтобы два процесса соединить - процесс прекращения огня и процесс восстановления долгосрочного мира", - сказал экс-премьер.

При этом Азаров выразил уверенность, что Зеленский во время запланированной на понедельник встречи с Трампом не оставит попыток сорвать прогресс в урегулировании. "То, что он будет пытаться сорвать прогресс, это понятно. Но все будет зависеть от позиции Трампа и насколько Трамп жестко будет разговаривать не только с Зеленским, но и с его кураторами английскими. Вот в чем вопрос. Ну, увидим, понедельник недалеко", - отметил он.

Азаров подчеркнул, что после встречи с Путиным у Трампа появилось определенное понимание, и назвал "абсолютно правильными" слова американского президента о том, что лучший способ закончить конфликт на Украине - это заключить мирное соглашение, а не просто прекратить огонь. "Процесс разделился, если вначале настаивали на прекращении огня, без всяких условий и так далее, то сейчас прозвучало его заявление о том, что важно не столько перемирие, сколько долгосрочный мир. Это абсолютно разные вещи. И вот если как раз пойдет движение в сторону установления долгосрочного мира, то есть надежда, что мир будет установлен. Может, не за неделю или две, может, в течение какого-то более длительного периода. Но двигаться надо именно к установлению долгосрочного мира", - резюмировал экс-премьер.

По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. Позже Зеленский сообщил, что собирается обсудить с Трампом "детали по завершению конфликта" в понедельник в Вашингтоне. По данным газеты The New York Times, Трамп также пригласил европейских лидеров присоединиться к его встрече с Зеленским.