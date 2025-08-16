Financial Express: США отменили поездку переговорщиков в Индию

Вашингтон приостановил торговые переговоры, отметила газета

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 августа. /ТАСС/. Американские переговорщики отменили планировавшуюся на конец августа поездку в Нью-Дели для шестого раунда обсуждения двустороннего торгового соглашения. Об этом сообщила газета Financial Express со ссылкой на официальный источник.

"С американской стороны торговые переговоры приостановлены, навсегда или временно, пока неизвестно. Они заявили, что не приедут на встречу 25 августа", - указал собеседник. По его словам, это свидетельствует о том, что в ближайшем будущем Индия не получит от США никаких послаблений в тарифном режиме.

Визит американской делегации должен был начаться 25 августа и продлиться до 30 августа. Ожидалось, что эти консультации станут ключевыми в вопросе смягчения торговой напряженности. Источник отметил, что Индия не может прекратить закупки нефти у России, учитывая "большую разницу в денежном выражении". "Мы покупаем у США больше, чем раньше, но продолжаем покупать российскую нефть. Мы не можем это остановить", - добавил собеседник издания.

США 6 августа увеличили пошлины на импорт товаров из Индии на 25% (до 50%) в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Американский президент Дональд Трамп критиковал республику за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными.

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске Трамп допустил, что Вашингтон не будет вводить импортные пошлины в отношении торговых партнеров России.