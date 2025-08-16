После массовой акции протеста демонстранты разместились в сквере железнодорожного вокзала и выдвинули в качестве одного из требований освобождение главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул

КИШИНЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Полиция Кишинева изъяла палатки, в которых планировали начать бессрочную акцию протеста активисты оппозиционного блока "Победа", передает корреспондент ТАСС.

После массовой акции протеста демонстранты разместились в сквере железнодорожного вокзала и выдвинули в качестве одного из требований освобождение главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Однако вскоре их заблокировали сотрудники полиции, которые применили силу и изъяли палатки, назвав акцию оппозиции несанкционированной.

Ранее Активисты блока "Победа" разбили палаточный городок с требованием освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул, а также однопартийцев.

16 августа утром полиция задержала нескольких активистов блока "Победа" у железнодорожного вокзала.

Подавление оппозиции

Близкие к оппозиции СМИ размещают видео очевидцев, на которых зафиксировано, как стражи порядка устраивают проверки на дорогах, останавливая транспорт и автобусы. Ранее полиция попросила мэра Кишинева Иона Чебана отказать в выдаче разрешения на проведение акции протеста в столице, которую анонсировал лидер "Победы" Илан Шор. Начальник инспектората полиции Молдавии Виорел Чернауцану пригрозил штрафовать на 7,5 тыс. леев (около $420) за участие в демонстрациях протеста Шора против курса правительства. По его словам, все, кто покинет населенные пункты для участия в акции, будет находиться под наблюдением и автоматически станет объектом расследования, даже если не совершит никакого преступления.

В эти дни сторонники блока "Победа" проводят бессрочную акцию протеста возле следственного изолятора, где содержится глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, которую обвинили в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор". По инициативе правительства эта партия была признана незаконной и ликвидирована в 2023 году. Центральная избирательная комиссия отказала "Победе" в регистрации для участия в парламентских выборах в Молдавии 28 сентября. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, правящая Партия действия и солидарности не сможет сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным.