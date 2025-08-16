По данным телеканала, при этом речь шла о гарантиях, напоминающих по своей сути обязательства НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ходе обсуждения с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами возможных гарантий безопасности для Киева не рассматривал вопрос размещения американских войск на территории Украины. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их словам, при этом речь шла о гарантиях, напоминающих по своей сути обязательства НАТО. В ходе телефонных переговоров обсуждались "европейские и американские гарантии безопасности" в рамках возможного соглашения с Россией.