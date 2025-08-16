По данным телеканала, прямые переговоры по вопросу о гарантиях безопасности для Украины начались на прошлой неделе

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Белый дом в рамках обсуждаемого мирного соглашения предлагает предоставить Украине гарантии безопасности, которые не будут включать в себя членство в НАТО. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По его данным, эта позиция противоречит заявлению европейских лидеров, которые настаивают, что Украине должно быть предоставлено право добиваться членства в НАТО.

Также по информации телеканала, прямые переговоры по вопросу о гарантиях безопасности для Украины начались на прошлой неделе, в них, в частности участвуют вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Телеканал не уточняет, где, когда и в каком формате переговоры проходят.