Во время своей акции протеста он будет находиться под присмотром врачей

КИШИНЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Общественный деятель Михаил Влах объявил голодовку с требованием освобождения главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Об этом он заявил журналистам после сноса полицией Кишинева палаточного лагеря, в котором активисты оппозиционного блока "Победа" объявили сегодня о бессрочной акции протеста.

"Я объявляю голодовку с требованием освобождения Евгении Гуцул, которая арестована незаконно. Я хочу, чтобы нас услышало международное сообщество - Гагаузия готова на крайние меры", - сказал Влах. По его словам, во время своей акции протеста он будет находиться под присмотром врачей.

Влах заявил о голодовке после того, как полиция Кишинева применила силу и изъяла палатки, в которых планировали начать бессрочную акцию протеста активисты оппозиционного блока "Победа". Сотрудники полиции назвали действия оппозиции несанкционированными. Ранее после массовой акции протеста активисты разместились в сквере железнодорожного вокзала и выдвинули в качестве одного из требований освобождение Гуцул.

Ранее полиция задержала несколько активистов блока "Победа" у железнодорожного вокзала. Близкие к оппозиции СМИ размещают у себя видео очевидцев, на которых зафиксировано, как стражи порядка устроили проверки на дорогах, останавливая транспорт и автобусы. Ранее полиция обратилась к мэру Кишинева Иону Чебану с просьбой отказать в выдаче разрешения на проведение акции протеста в молдавской столице, которую анонсировал лидер блока "Победа" Илан Шор. Он просил власти разрешить протест на центральной площади Кишинева, однако правительство республики организовало на ней выставку силовых ведомств.

Подавление оппозиции

Накануне начальник инспектората полиции Молдавии Виорел Чернауцану заявил, что власти намерены выписывать штрафы в 7,5 тыс. леев (около $420) за участие в демонстрациях протеста против курса правительства, которые организует Шор. По его словам, любой, кто покинет населенные пункты для участия в акции, будет находиться под наблюдением и автоматически станет объектом расследования, даже если не совершит никакого преступления.

В эти дни сторонники блока "Победа" проводят бессрочную акцию протеста возле следственного изолятора, где содержится Гуцул, которую обвинили в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор". По инициативе правительства эта партия была признана незаконной и ликвидирована в 2023 году.

Центральная избирательная комиссия отказала "Победе" в регистрации для участия в парламентских выборах в Молдавии 28 сентября. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, правящая Партия действия и солидарности не сможет сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным.