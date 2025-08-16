Глава МИД Польши: Европа будет убеждать Зеленского продолжать войну

Радослав Сикорский оценил дипломатические усилия президента США Дональда Трампа как отважные и отметил, что "в дипломатии всегда лучше разговаривать"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Европейские союзники Киева будут убеждать Владимира Зеленского в том, что они будут оказывать поддержку, если Украина решится на продолжение боевых действий. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN24.

"Мы будем говорить Зеленскому, что будем делать то, что делали до сих пор: поставлять вооружение, поддерживать и обеспечивать путь к членству в ЕС. Украина сама должна решить, хочет ли она продолжать борьбу", - сказал Сикорский. Он оценил дипломатические усилия президента США Дональда Трампа как отважные и отметил, что "в дипломатии всегда лучше разговаривать". Кроме того, министр подчеркнул, что, по его ощущениям, США согласны с Европой по поводу того, что Киев должен сам решать вопрос территориальных уступок в процессе мирного урегулировании.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.