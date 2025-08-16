Канцелярия главы кабмина еврейского государства Биньямина Нетаньяху сообщила, что также еще одним условием для сделки является полное разоружение ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 августа. /ТАСС/. Израиль готов заключить соглашение по урегулированию в секторе Газа только при условии одновременного освобождения всех заложников и полного разоружения радикального движения ХАМАС. Об этом заявила канцелярия главы кабмина еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

"Израиль готов рассмотреть соглашение только при условии освобождения всех заложников одновременно и в рамках израильских принципов завершения войны", - говорится в заявлении.

"Эти принципы включают полное разоружение ХАМАС, демилитаризацию сектора Газа, установление израильского контроля над безопасностью в секторе, а также создание альтернативного гражданского управления [в секторе Газа] - не ХАМАС и не Палестинской национальной администрации, - которое будет готово жить в мире с Израилем", - добавили в ведомстве премьера.