Певца-одессита там назвали "маркером русского мира"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Вандалы в Одессе изрисовали памятник советскому артисту эстрады, пионеру джаза в СССР Леониду Утесову, пояснив, что он является "маркером русского мира". Об этом сообщило украинское издание "Новости. Live".

Памятник родившемуся в Одессе артисту расположен в Городском саду на Дерибасовской - главной улице города. Как написали причастные к вандализму в своем Telegram-канале, памятник Утесову является "маркером русского мира". Они пририсовали ему "кровавые слезы", пытаясь таким образом изобразить реакцию памятника на то, что был закрашен памятный знак "Тень Пушкина".

Памятник Утесову на Дерибасовской был открыт в день города 2 сентября 2000 года. Певец изображен сидящим на ажурной скамейке, рядом с ним пустует место, на котором одесситы и гости города любят фотографироваться. Бронзовая композиция была отлита в Киеве, скульптором выступил Александр Токарев.

На Украине в последнее время систематически совершаются акты вандализма в отношении памятников, связанных с Россией. Борьбу с памятниками советским и российским деятелям в стране начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.