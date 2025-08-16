INSA: более 40% немцев считают, что АдГ победит на выборах в Бундестаг

При этом 39% опрошенных назвали маловероятным такое развитие событий

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Более 40% жителей Германии полагают, что партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) станет самой сильной партией на следующих выборах в Бундестаг (парламент ФРГ), которые, как ожидается, пройдут в 2029 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

По его информации, 43% респондентов считают, что АдГ станет сильнейшей партией. В то же время 39% опрошенных назвали маловероятным такое развитие событий. В то же время социологи выяснили, что 56% участников опроса отметили, что деятельность правящей коалиции в составе ХДС/ХСС и СДПГ под руководством канцлера Фридриха Мерца (ХДС) укрепляет электоральный потенциал АдГ. Только 10% высказали мнение, что это приведет к сокращению электоральной базы партии. Еще 17% не видят никаких последствий и столько же затруднились ответить на поставленный вопрос.

Вместе с тем 47% немцев высказались против любого сотрудничества ХДС/ХСС с АдГ. Тем не менее, 40% уже призывают к отмене подобной системы.

Что касается рейтинга политических партий, "Альтернатива для Германии" продолжает сокращать отставание от блока ХДС/ХСС. АдГ набирает 25% , в то время как ХДС/ХСС теряет один процентный пункт (п. п.), опускаясь до 26%. За СДПГ готовы проголосовать 15%, "Зеленых" - 11%, Левую партию - 9%. Свободная демократическая партия и "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" получают по 4% и с таким результатом не прошли бы в Бундестаг.

Опрос проводился с 14 по 15 августа. В нем приняли участие 1 005 человек.

АдГ появилась на политической сцене в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. Длительное время партию заботила в основном экономическая повестка, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ФРГ и ЕС ее рейтинги популярности стали расти. В Германии АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в коалиции ни на федеральном, ни на региональном уровнях. На досрочных выборах в Бундестаг 23 февраля АдГ впервые в своей истории заняла второе место.