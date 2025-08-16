Регионы РФ могут сотрудничать со штатом в науке и освоении арктических территорий, сообщил Дэвид Рамсер

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 17 августа. /Спец. корр. ТАСС/. Российские регионы и американский штат Аляска могут совместно вести научные исследования, а также взаимодействовать в сферах, касающихся освоения арктических территорий. Такое мнение выразил в интервью ТАСС писатель и политолог Дэвид Рамсер, который в прошлом был помощником двух губернаторов Аляски и возглавлял аппарат сотрудников сенатора от штата Марка Бегича.

"Важнее всего - это управление Арктикой в условиях изменения климата, - отметил Рамсер, являющийся политологом Университета Аляски в Анкоридже, говоря о перспективных сферах взаимодействия между российскими регионами и Аляской. - Большая часть Арктики приходится на Россию, и россияне лучше многих других знают, как там работать. Грустно, что у США, к примеру, лишь два ледокола". "К сожалению, в настоящее время большая часть совместных научных исследований между двумя странами приостановлена", - констатировал Рамсер. По его мнению, после достижения договоренностей относительно урегулирования конфликта на Украине "будет множество возможностей для возобновления совместных научных исследований, что принесет пользу всему миру".

"На Аляске мы, как и россияне, живем в условиях севера и сталкиваемся со многими общими проблемами, такими как строительство в вечной мерзлоте и обеспечение медицинского обслуживания на большом расстоянии", - добавил политолог. Как он отметил, между российскими регионами и Аляской в прошлом поддерживалось сотрудничество в этих сферах по линии ряда региональных организаций. Сейчас оно приостановлено, но может быть возобновлено при дальнейшей нормализации отношений.

Рамсер участвовал в организации авиационного "Перелета дружбы" 1988 года. Во времена холодной войны между Чукоткой и Аляской не существовало прямого авиасообщения. Долгое время приходилось совершать чуть ли не кругосветное путешествие, чтобы попасть по сути на соседний берег. В июне 1988 года самолет компании Alaska Airlines совершил 379-километровый перелет через Берингов пролив, ознаменовавший открытие воздушной границы между двумя странами. Тогда на нем прибыла делегация из 87 человек, в составе которой был губернатор Аляски Стив Каупер, сенатор от этого штата Фрэнк Мурковски, мэр города Ном Джон Хэнделанд, представители деловых и научных кругов и журналисты. Перелет стал отправной точкой для активизации межрегиональных контактов.

В 2017 году Рамсер опубликовал книгу об этих событиях под названием "Растопить ледяной занавес. Невероятная история народной дипломатии на границе России и Аляски". В ней, в частности, описывается роль, которую в процессе потепления отношений между двумя сверхдержавами сыграла народная дипломатия.