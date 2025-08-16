Министр-делегат при МИД Франции обсудит на Украине ее вступление в ЕС

Бенжамен Аддад заявил, что необходимо "как можно скорее начать первую фазу переговоров"

ПАРИЖ, 17 августа. /ТАСС/. Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад намерен посетить Украину в сентябре для обсуждения ее вступления в Евросоюз. Об этом он сообщил в интервью газете La Tribune Dimanche.

"Париж оказывает Киеву поддержку на этом пути. В сентябре я поеду на Украину для продолжения наших консультаций. Задача - как можно скорее начать первую фазу переговоров", - сказал министр.

Он также добавил, что Киев, по его мнению, "имеет суверенное право самостоятельно выбирать альянсы и векторы своей политики". "Будь то Евросоюз или НАТО - Россия не может накладывать вето на будущий политический курс Украины", - утверждал Аддад.

Говоря о гарантиях безопасности Киеву, "разработкой которых занимается "коалиция желающих", министр заявил, что их частью является размещение на Украине военных контингентов. "В их [гарантий безопасности] основу ляжет поддержка украинской армии, которая должна оставаться боеспособной, а также размещение контингентов для ее подстраховки", - сказал министр.

Россия неоднократно заявляла, что готова достигать целей спецоперации на Украине мирными средствами, но пока не видела встречной готовности к этому со стороны Киева и части западных стран. Москва подчеркивает важность неделимости безопасности в Европе и, как следствие, нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее отказа от размещения на своей территории иностранных вооружений, гарантии Киевом прав русскоязычных украинцев и уважения суверенитета РФ над Крымом, Севастополем, республиками Донбасса и областями Новороссии.