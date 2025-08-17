По данным источников издания, в Европе опасаются, что Зеленского в американской столице ждет "не столь приветливый" прием

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб может 18 августа присоединиться к Владимиру Зеленскому на переговорах с главой американской администрации Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщила в субботу газета Politico со ссылкой на источники.

По их данным, европейские лидеры опасаются, что Зеленского ждет в американской столице "не столь приветливый" прием, как российского лидера Владимира Путина в штате Аляска. "Разрабатываются планы отправить вместе с Зеленским в Вашингтон на встречу с Трампом по меньшей мере одного из его любимых собеседников - президента Финляндии Александера Стубба. Идея заключается в том, чтобы Стубб помог избежать каких-либо ссор между Трампом и Зеленским и убедил президента США включить Европу в дальнейшие переговоры", - пишет издание.

Ранее Трамп заявил, что в случае успешного исхода переговоров с Зеленским 18 августа в Вашингтоне будет запланирована новая встреча с Путиным. Хозяин Белого дома не уточнил, будет ли такая встреча трехсторонней. По данным источников портала Axios, Трамп рассчитывает провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной на высшем уровне 22 августа.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.