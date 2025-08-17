Встреча на высоком уровне стала важным шагом в нормализации отношений, аляскинцы рады, что это случилось именно в Анкоридже

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 17 августа. /Спец. корр. ТАСС/. Жители Анкориджа рады тому, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на Аляске, саммит стал важным начальным шагом в нормализации отношений. Уверенность в этом выразил в беседе с корреспондентом ТАСС историк из Университета Аляски в Анкоридже Пирс Бейтман.

"Я думаю, что все жители Анкориджа, независимо от политических убеждений или их отношения к тем вопросам, которые обсуждались на саммите, были очень рады тому, что Аляска оказалась в центре внимания и стала площадкой для развития диалога между Россией и США", - отметил доцент Университета Аляски.

"Я думаю, что это было хорошим началом", - добавил Бейтман, говоря о том, в какой степени встреча лидеров способствовала нормализации двусторонних связей. По мнению историка, итоги встречи президентов "дают надежду и основания для оптимизма" относительно того, что стороны "продвигаются к возобновлению долгосрочного, устойчивого, дружественного диалога".

Говоря о выступлении российского лидера на саммите, Бейтман подчеркнул: "Мне действительно понравилось его выступление, то, что он упомянул общую [для России и США] историю в этом регионе. Думаю, всем нужно напоминать об общей истории".

Путин на совместной пресс-конференции лидеров РФ и США по итогам переговоров выразил признательность Соединенным Штатам за бережное отношение к памяти советских воинов, захороненных на Аляске. Он напомнил, что "в ходе Второй мировой войны именно на Аляске начиналась легендарная авиамагистраль для поставок боевых самолетов и другой техники по договору ленд-лиза". "Это был опасный, сложный маршрут над громадными ледяными пространствами, но летчики и специалисты двух стран делали все, чтобы приблизить Победу, рисковали, отдавали свои жизни для общей победы", - подчеркнул он. Российский лидер рассказал, что только что был в Магадане, где стоит памятник советским и американским летчикам, "и флаги на памятнике: российский и американский". "Я знаю, что и здесь, и здесь тоже есть такой же памятник", - отметил президент.

Переговоры в Анкоридже

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось более трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву.

Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию. Позднее в интервью телеканалу Fox News Трамп оценил встречу в Анкоридже на 10 баллов из 10 и подчеркнул, что на ней были согласованы многие позиции, а дальнейшее зависит от Киева. Президент США также выразил уверенность в возможности проведения сделки по Украине в достаточно скором времени.