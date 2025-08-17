Эксперт Пак: Южной Корее стоит последовать примеру Трампа и начать диалог с РФ

По словам директора Института евразийских стратегических исследований, никаких новых подвижек не наблюдается в отношениях России и Республики Корея, несмотря на то что в Сеуле было сформировано новое правительство

СЕУЛ, 17 августа. /ТАСС/. Директор Института евразийских стратегических исследований, бывший советник-посланник посольства Республики Корея в Москве Пак Пён Хван считает, что президенту Республики Корея Ли Чжэ Мёну стоило бы последовать примеру американского коллеги Дональда Трампа и возобновить диалог с Россией на высоком и высшем уровне.

Как сообщил Пак Пён Хван корреспонденту ТАСС, никаких новых подвижек не наблюдается в отношениях России и Республики Корея, несмотря на то что в Сеуле было сформировано новое правительство, а конфликт на Украине, по его мнению, входит в завершающую стадию. 4 июня к обязанностям приступил новый президент Республики Корея Ли Чжэ Мён.

"В условиях, когда даже президент США, являющийся одной из сторон данного конфликта, встречается с президентом России и обсуждает двустороннее экономическое сотрудничество, Южной Корее следует по меньшей мере начать общение посредством переговоров министров иностранных дел в случае, если представляется затруднительным провести телефонный разговор на уровне глав государств", - сказал эксперт. 15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Директор исследовательского института отметил, что участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области привело к напряженности в отношениях Сеула и Москвы. "Но южнокорейское руководство должно осознать, что отношения между Кореей и Россией и отношения между Северной Кореей и Россией вовсе не обязательно представляют собой игру с нулевой суммой", - заключил аналитик.

"Четыре соседние державы"

После прихода к власти Ли Чжэ Мён поговорил по телефону с рядом глав иностранных государств, в числе которых Вьетнам, Казахстан, OAЭ, США, Филиппины и Япония. В Республике Корея было принято, что новый президент отправляет своих посланников в ключевые соседние страны, в число которых входят КНР, Россия, США и Япония. Этим летом стало известно, что президент отобрал посланников в Австралию, Великобританию, Вьетнам, ЕС, Индию, Индонезию, Канаду, Малайзию, Польшу, Францию и ФРГ.

13 августа администрация президента сообщила, что спецпосланники не поедут в Японию и США, поскольку в августе Ли Чжэ Мён проведет отдельные саммиты с премьером Японии и президентом США. Ранее сообщалось, что южнокорейские власти рассматривают возможность отправить посланника в Россию, но ряд СМИ допускали, что этого в конечном счете, скорее всего, может не произойти. В период предвыборной кампании Ли Чжэ Мён заявлял, что Сеулу не следует нагнетать ненужную напряженность в отношениях с Москвой.