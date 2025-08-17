В МО Белоруссии назвали обстановку у воздушных границ республики сложной

Это связано с действиями стран НАТО, указал начальник местного штаба управления авиации - первый заместитель начальника авиации Андрей Рачков

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Ситуация вокруг воздушного пространства Белоруссии в связи с действиями стран НАТО остается сложной. Об этом сообщил начальник штаба управления авиации - первый заместитель начальника авиации республики Андрей Рачков.

"Обстановка очень сложная для контроля территории воздушного пространства Республики Беларусь. Страны НАТО используют весь арсенал разведывательной авиации. Отмечаются полеты над их территорией до шести-восьми вылетов в сутки с увеличением до 12. Также отмечаются групповые полеты тактической авиации, не только ВВС Польши, но и других стран НАТО с использованием аэродромов временного базирования в Польше и в странах Балтии, а также под управлением самолетов дальнего разведывательного обнаружения и управления", - сказал он в интервью телекомпании "ВоенТВ".

Рачков также отметил, что не все спокойно и вдоль государственной границы Белоруссии.

"Отмечаются полеты легкомоторной авиации, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов. Я думаю, они анализируют обстановку, что творится на нашей территории. Они обеспокоены нашим уровнем боевой подготовки. Мы, конечно, принимаем все меры для того, чтобы не допустить нарушения госграницы, нарушения использования воздушного пространства. Все наши дежурные силы по противовоздушной обороне всегда находятся в готовности пресечь все нарушения", - подчеркнул он.

По его словам, парк белорусской авиационной техники ежегодно пополняется новинками.

"В этом году мы уже получили звено ударных боевых вертолетов Ми-35М. Они базируются здесь, в Мачуличах. Летный состав уже приступил к выполнению полетов на этих вертолетах. Они стали также в строй боевой эскадрильи. В этом году мы получили уже первое звено модернизированных самолетов Су-30СМ-2. И ожидаем к концу года получения еще целого звена, то есть еще четырех машин, новых модернизированных Су-30СМ-2", - пояснил Рачков.