МИД ФРГ заявил о поддержке усилий Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Необходимым условием для переговоров является прекращение огня, считает министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что ФРГ поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, но вместе с тем выступил с утверждением, что необходимым условием для переговоров является прекращение огня.

"Сейчас он [Трамп] сосредоточен на поиске общего соглашения. Это тоже возможность", - сказал Вадефуль в интервью телеканалу ARD. Все, что ведет к прекращению конфликта на Украине, по его словам, должно быть поддержано.

"И мы это делаем. Условия, при которых это происходит, имеют решающее значение", - заявил министр.

"И самым первым условием, как и для всего остального, является скорейшее прекращение огня", - утверждал глава МИД ФРГ. Без прекращения огня никто, особенно власти Украины, по его мнению, "не будет участвовать в переговорах и в мирном процессе".

Отвечая на вопрос о том, бессмысленны ли прямые переговоры без предварительного прекращения огня, к чему сейчас стремится Трамп, Вадефуль отметил, "что эти два момента должны идти рука об руку".

"В переговорах нет ничего бессмысленного. Каждый разговор, который проводится, чтобы наконец положить конец этой войне, - это хороший разговор, и мы его поддерживаем", - заключил министр.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президента России Владимира Путина и Трампа. Общение продолжалось более трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию. Позднее в интервью Fox News Трамп оценил встречу в Анкоридже на 10 баллов из 10, подчеркнул, что согласованы многие позиции, дальнейшее зависит от Киева, и выразил уверенность в возможности выработки сделки по Украине в достаточно скором времени.