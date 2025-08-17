В списках находятся 39 физических лиц и 55 компаний, в том числе 43 из России, 10 китайских и две белорусских

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский ввел санкции в отношении российского военно-промышленного комплекса. Ограничительные меры приняты против производителей беспилотников с использованием искусственного интеллекта и их поставщиков. Соответствующие указы размещены на сайте Зеленского.

В списках значатся 39 физических лиц и 55 компаний, в том числе 43 российские, 10 китайских и две белорусских. В числе российских - НПО "Энергия", Центр беспилотных систем и технологий, Центр технологий искусственного интеллекта "Нейролаб".

Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также против граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ. Министерства и ведомства ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, затем Совет национальной безопасности и обороны Украины принимает соответствующие решения. При этом Киев постоянно навязывает странам Запада свои предложения по санкциям против Москвы.