Госсовет КНР опубликовал доклад о массовых нарушениях прав человека в США

ПЕКИН, 17 августа. /ТАСС/. Пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала доклад о многочисленных нарушениях прав человека в США за 2024 год. В нем говорится о хронических недостатках системы политического устройства и проблемах социально-экономического развития Соединенных Штатов.

В частности, в документе указывается на "превалирование интересов политических партий над правами избирателей" в США. Так, согласно докладу, издержки на проведение избирательных кампаний в Соединенных Штатах "бьют рекорды": по сведениям китайской стороны, в 2024 году они превысили $15,9 млрд. Кроме того, указывается на "подавление" отдельных представителей электората в ряде американских штатов.

Еще одна проблема, о которой говорится в докладе, - все более заметный разрыв в благосостоянии богатых и бедных, что в значительной мере "обусловлено инфляцией". Как отмечается, в США существуют огромные долги по кредитам, которые во втором квартале достигли беспрецедентной отметки в $1,14 трлн.

Китайские власти обращают внимание на проблему наркомании и очевидные недостатки системы медицинского страхования в Соединенных Штатах. Еще один очевидный факт нарушения прав человека - применение огнестрельного оружия и злоупотребление полномочиями сотрудниками американских правоохранительных органов, которые "ежегодно применяют насилие в отношении не менее 300 тыс. человек".

В докладе Госсовета указывается на расовую дискриминацию в США. Как следует из документа, в этой стране также часто не соблюдаются права женщин и детей. Ситуацию осложняет нелегальная миграция.

Все перечисленные проблемы, как отмечают авторы доклада, американские власти не решают эффективным образом. Их действия зачастую "полностью противоречат ключевым ценностям и требованиям в плане защиты прав человека".