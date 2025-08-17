В Молдавии продлили полномочия членам КС под протесты оппозиции

Эти полномочия продлили на шесть лет

КИШИНЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Власти Молдавии продлили мандаты членам Конституционного суда (КС) еще на шесть лет. Церемония принесения ими присяги прошла в парламенте Молдавии в присутствии президента страны Майи Санду на фоне акции протеста парламентской оппозиции, которая обвинила прозападное правительство в планах узурпации власти, передает корреспондент ТАСС.

Фракции блока коммунистов и социалистов, а также депутаты внефракционного блока "Победа" развернули на своих местах баннеры "КС принадлежит народу", "КС не ваш", "Нам не нужен карманный КС". "Они продлили полномочия карманным судьям, чтобы гарантировать свое сохранение у власти на следующие годы. Мы официально вернулись к захваченному государству", - прокомментировал журналистам вице-спикер парламента Влад Батрынча. Во время заседания парламента оппозиция также пикетировала здание законодательного органа.

КС Молдавии состоит из шести судей, двух из которых назначает правительство, двух - парламент, еще двух - Высший совет магистратуры. Батрынча отмечает, что ряд судей должны были быть назначены парламентом следующего созыва. Так, от парламента и правительства, которые контролирует Партия действия и солидарности (ПДС) были продлены мандаты судьям Любови Шове, Николаю Рошке и Домнике Маноле. Также в состав КС был введен экс-министр юстиции, вице-председателя ПДС Сергей Литвиненко. От Высшего совета магистратуры поступила кандидатура только одного судьи Иона Маланчука.

В 2019 году КС Молдавии оказался в центре громкого скандала, когда в республике какое-то время одновременно функционировали два правительства. Это произошло, когда Демократическая партия Молдовы (ДПМ), которую возглавлял олигарх Владимир Плахотнюк, после парламентских выборов не хотела уступать власть оппозиции. Демократы обратились в КС, который объявил новое правительство незаконным, временно отстранил президента от власти, позволив исполняющему обязанности премьера распустить парламент.

Как отмечают наблюдатели, тогда конфликт удалось разрешить после вмешательства послов США, ЕС и России, которые не признали победу ДПМ. Тогда КС отменил свои решения и подал в отставку, а Плахотнюк покинул страну. 28 сентября в Молдавии пройдут очередные парламентские выборы, и КС может сыграть решающую роль в борьбе за власть в случае проигрыша ПДС.