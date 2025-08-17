Вопрос прояснят в ближайшие дни или недели, указал канцлер Германии

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что трехсторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского могла бы пройти в Европе.

"Время и место проведения пока не определены. Возможно, это будет место, где подобные обсуждения будут проходить на постоянной основе. Мы предложили, чтобы таким местом могла бы быть и Европа", - сказал Мерц в интервью телеканалам RTL и NTV.

"Но это конкретные вопросы, которые будут прояснены только в ближайшие дни, возможно, даже в ближайшие недели", - подчеркнул он.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось более трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию. Позднее в интервью Fox News Трамп оценил встречу в Анкоридже на 10 баллов из 10, подчеркнул, что согласованы многие позиции, дальнейшее зависит от Киева, и выразил уверенность в возможности выработки сделки по Украине в достаточно скором времени.