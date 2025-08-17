Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что "правящая партия знает, что 80% населения будут голосовать против них"

КИШИНЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности назначили в обход закона "свой" Конституционный суд из страха проиграть предстоящие 28 сентября выборы в парламент, заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон на митинге, который устроил у парламента оппозиционный Патриотический блок, сформированный Партией социалистов, Партией коммунистов и партиями "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".

"Правящая партия знает, что 80% населения будут голосовать против них. Они сегодня назначили свой КС, который является их последней надеждой", - сказал Додон, который является лидером социалистов.

Он напомнил, что бежавший из страны в 2019 году бывший лидер Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк, также пытался удержать власть и свергнуть новое правительство через подконтрольный ему КС. "Плахотнюк тогда тоже думал, что он вечный, и был уверен, что КС, где были его родственники, его защитит. Но это ему не помогло. Через неделю он убежал из страны - сейчас его вернут домой, чтобы он ответил перед законом. Санду и ее партия тоже думают, что через КС заблокируют назначение нового кабинета. Но мы выкурим их из парламента и КС. Не играйте с волей народа, который все понимает и больше не потерпит. Уходите по-доброму!" - сказал Додон под лозунг "Санду, твой дом - тюрьма", который скандировали участники протеста.

Парламент Молдавии на чрезвычайном заседании назначил новый состав КС. Процедура, проходившая в присутствии президента Майи Санду, заняла 15 минут и прошла на фоне протеста оппозиции как в зале заседания, так и перед парламентом.

Конституционный суд

Ранее вокруг назначения судей разразился скандал. Поддерживающий Санду и ее партию бывший премьер Ион Стурза в выступлении по телевидению заявил: "КС - наш", - подчеркнув, что в случае проигрыша выборов правящей партией судьи будут на стороне Санду и не одобрят назначение нового кабинета министров.

Парламент одобрил назначение судьями КС его действующего председателя Домнику Маноле, а также бывшего министра юстиции от правящей партии Сергея Литвиненко, Иона Маланчука, супруга которого назначена председателем совета госпредприятия Энергоком. Также были переизбраны на новый срок Люба Шова и Николай Рошка, которые, предположительно, близки к власти. Со своей стороны, Патриотический блок, блок проевропейских партий "Альтернатива" и другие оппозиционные формирования Молдавии обвинили власти в том, что назначение судей КС проходит с грубыми нарушениями, без конкурса, без прозрачности, а некоторые из них даже являются членами партии, и их назначение перед выборами вызывает серьезные вопросы.

Ранее с такими обвинениями в адрес Санду и ее партии выступили бывшие президенты страны Владимир Воронин и Додон, экс-премьеры Владимир Филат и Ион Кику, мэр Кишинева Ион Чебан, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло и другие политики. Они напомнили о грубых нарушениях основного закона, которые были допущены КС при изменении названия государственного языка с молдавского на румынский, внесения положения о европейской интеграции, попрании статуса нейтралитета и суверенитета страны и других злоупотреблениях.

Конституция была принята парламентом Молдавии 29 июля 1994 года. Она закрепила статус страны как нейтрального, суверенного и многонационального государства. В 2024 году в стране прошел референдум о дополнении основного закона положениями о необратимости европейского курса. Изменения были внесены после того, как инициированный Санду референдум по этому вопросу провалился внутри страны. Минимального перевеса в 50,69% власти добились при голосовании на более чем 200 участках за рубежом, результаты которого оппозиция объявила фальсифицированными и отказалась признавать.