КИШИНЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Полиция Молдавии сообщила о задержании 69 человек во время акции протеста оппозиционного блока "Победа" в субботу. Демонстранты требовали освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул и других политзаключенных.

"В отделы полиции были доставлены 69 участников", - информирует ведомство в своем Telegram-канале. Там уточнили, что было составлено 148 протоколов о нарушениях, изъяты десятки палаток, а также спальные мешки и матрасы.

Накануне представители блока заявили ТАСС, что в отделения полиции были доставлены примерно 150 человек. В основном это пожилые люди, которыми была представлена большая часть демонстрантов. Они прибыли в сквер железнодорожного вокзала в Кишиневе для участия в бессрочной акции протеста, которую анонсировал руководитель "Победы" Илан Шор. Полиция назвала акцию протеста незаконной и пригрозила применить силу, а вечером карабинеры просто снесли установленные людьми палатки.

11 августа Шор призвал своих сторонников собраться на главной площади Кишинева, однако через два дня правительство заявило о проведении выставки с участием структур МВД, Минобороны и ряда других силовых ведомств. На этом основании мэрия Кишинева отказалась предоставить площадь оппозиции.

Шор заверил, что возместит участникам финансовые потери из-за прогулов на работе. В полиции заявили, что обещанное Шором денежное вознаграждение является "серьезным нарушением закона". Там напомнили, что Шор был обвинен в финансовых махинациях и объявлен в розыск. Лидер блока "Победа" обвинения не признает и называет это дело политическим.