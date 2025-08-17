По словам президента страны Александара Вучича, этот шаг является крайней мерой

БЕЛГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что власти страны не рассматривают введение чрезвычайного положения на фоне продолжающихся протестов. По его словам, этот шаг является крайней мерой, и страна справится с беспорядками без использования радикальных сценариев.

"Мы не рассматривали введение чрезвычайного положения. Его введение - это сложная процедура. Для этого требуется согласие президента, председателя правительства, но также необходимо проведение заседания Народной скупщины, поскольку чрезвычайное положение провозглашает именно парламент. Мы этого не рассматривали", - отметил Вучич в ходе обращения к нации.

По словам сербского лидера, у государства достаточно правовых инструментов для реагирования на ситуацию в рамках закона. "Это крайняя мера, и до сих пор мы ее не обсуждали. Я бы не хотел, чтобы мы ее обсуждали", - подчеркнул президент.

Ранее Вучич пообещал, что власти страны в ближайшие дни предпримут решительные шаги для наведения порядка на фоне продолжающихся беспорядков. По его словам, государство готово использовать все имеющиеся ресурсы, чтобы восстановить мир и законность. Вучич подчеркнул, что в течение трех-четырех дней граждане могут воспринимать действия властей как пассивность или отступление, однако после этого государство продемонстрирует "всю свою решимость" в борьбе с насилием и хаосом.

Беспорядки в Сербии

По данным МВД Сербии, в ночь на воскресенье в ряде городов страны вновь прошли несанкционированные акции протеста. В результате столкновений с протестующими пострадали как минимум 6 сотрудников жандармерии, 56 человек были доставлены в полицию, из них 16 задержаны по подозрению в совершении уголовных преступлений, а в отношении 35 составлены протоколы о правонарушениях.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в городе Валево, где около 4 тыс. человек разгромили и подожгли помещения Сербской прогрессивной партии, а также повредили здания городской администрации, суда и прокуратуры. Министр внутренних дел Ивица Дачич отметил, что пожар мог поставить под угрозу жизни людей, так как в здании расположены жилые квартиры.

В Белграде в беспорядках участвовали около 1,3 тыс. человек, которые забрасывали полицию бутылками с зажигательной смесью, камнями и другими предметами. В Нови-Саде собрались порядка 500 протестующих. По словам главы МВД, полиция вмешалась и восстановила порядок во всех трех городах.