Они будут проходить с 23 августа, сообщил руководитель оппозиционного блока "Победа"

КИШИНЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Руководитель оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор призвал жителей республики к антиправительственным акциям протеста в регионах страны.

"С 23 августа, со следующей субботы, я призываю всех - каждый город, каждый район - выйти на улицы! Мы объявим твердое нет центральной власти! <…> Победим в районах - победим в столице", - написал Шор в своем Telegram-канале.

11 августа Шор призвал своих сторонников собраться 16 августа на главной площади Кишинева, однако через два дня правительство заявило о проведении выставки с участием структур МВД, Минобороны и ряда других силовых ведомств. На этом основании мэрия Кишинева отказалась предоставить площадь оппозиции. В итоге акция прошла в сквере железнодорожного вокзала в Кишиневе.

В субботу на акцию пришли около 1 тыс. человек. Полиция назвала действия оппозиции незаконными и потребовала разойтись под угрозой применения силы. Люди не подчинились, и в ходе митинга десятки человек были задержаны. К вечеру организаторы пытались установить палатки для бессрочной акции протеста, однако они были силой изъяты карабинерами. В ходе акции протеста, в которой приняли участие также депутаты парламента Молдавии, звучали призывы к освобождению главы Гагаузии Евгений Гуцул и других активистов блока "Победа".

"Они боятся нас! Поэтому не давали людям приехать на протест. Поэтому согнали в Кишинев полицию со всей страны, <...> ломали наши палатки на вокзале", - прокомментировал Шор субботнюю акцию.

В сентябре в Молдавии пройдут парламентские выборы. Блок "Победа" не был допущен к ним. Это решение обосновали связями с партией "Шор", которая была объявлена в Молдавии незаконной. На лидеров блока и других оппозиционных партий были заведены уголовные дела.