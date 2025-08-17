Призывающие к прекращению войны без разгрома радикального движения укрепляют их позицию и отдаляют освобождение заложников, заявил израильский премьер

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращение огня в секторе Газе без разгрома радикального движения ХАМАС приведет к "бесконечной войне" в палестинском анклаве.

"Тот, кто сегодня призывает к прекращению войны без разгрома ХАМАС, не только укрепляет позицию ХАМАС и отдаляет освобождение заложников, но и гарантирует, что зверства 7 октября 2023 года будут повторяться вновь и вновь", - сказал Нетаньяху в ходе еженедельного заседания правительства. В результате израильские военнослужащие "будут вынуждены вновь и вновь сражаться в бесконечной войне", добавил он. Высказывания Нетаньяху распространила его канцелярия.