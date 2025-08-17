Председатель комитета Бундестага по внешней политике Армин Лашет отметил, что Украина, вероятно, будет вынуждена уступить территории

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага по внешней политике Армин Лашет (ХДС) заявил, что Европа не была готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, и отметил, что отсутствие европейцев за столом переговоров на Аляске является отчасти их собственной виной.

"Было очевидно, что президент США [Дональд] Трамп будет стремиться к переговорам с [президентом РФ Владимиром] Путиным о прекращении войны. Странно, что европейцы сейчас жалуются на то, что они не сидели за столом [переговоров], когда до этого они никогда не были готовы к переговорам", - заявил Лашет в интервью газете Der Tagesspiegel. В то же время он утверждал, что отсутствие Европы за столом переговоров отчасти является ее виной.

Вместе с тем политик подчеркнул, что Украина, вероятно, будет вынуждена уступить территории. По его словам, "все знают, что в конце концов будет обсуждаться вопрос" о территориях, "но никто не осмеливается об этом сказать".

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны хозяин Белого дома заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию. Позднее в интервью Fox News Трамп оценил встречу в Анкоридже на 10 баллов из 10, подчеркнул, что согласованы многие позиции, дальнейшее зависит от Киева, и выразил уверенность в возможности выработки сделки по Украине в достаточно скором времени.