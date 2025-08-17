Палестинское движение утверждает, что оно представляет собой ничто иное, как "попытку скрыть готовящееся преступление"

КАИР, 17 августа. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС негативно отреагировало на решение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь разрешить ввоз палаток в сектор Газа. Этот шаг представляет собой ничто иное, как "попытку скрыть готовящееся преступление", говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале радикалов.

"Разговоры о разрешении ввоза палаток на юг анклава - это очевидный обман, нацеленный на то, чтобы скрыть будущие преступления в городе Газа", - сказано в сообщении. ХАМАС утверждает, что планы Израиля по расширению военных операций в административном центре анклава будут означать начало "новой волны незаконного перемещения сотен тысяч жителей Газы" в южные районы сектора.

Ранее официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри объявил, что с 17 августа израильские военные вновь разрешат ввоз палаток и иных средств для обустройства временного жилища в сектор Газа. Он отметил, что данное решение было принято "в рамках подготовки к перемещению гражданского населения Газы из районов боевых действий в гуманитарные зоны на юге анклава". Все ввозимые в сектор палатки и иные грузы такого рода будут тщательно досматриваться израильскими пограничниками, подчеркнул Эдри.

В феврале 2025 года, пока действовало перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС, Египет предпринимал попытки доставить в сектор палатки и трейлеры, в которых палестинцы могли бы разместиться на время реконструкции своих разрушенных домов. Однако власти еврейского государства не пропускали в анклав ничего, что даже теоретически могло впоследствии быть использовано как оружие - например, острые и металлические предметы, включая колышки для установки палаток.