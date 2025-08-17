Фон дер Ляйен: ЕС хочет мира "через силу" и территориальной целостности Украины

Глава Еврокомиссии заявила, что "будет сопровождать Зеленского" в США для "обсуждения мира на Украине"

БРЮССЕЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Брюссель продолжает требовать достичь мира на Украине "через силу" с соблюдением территориальной целостности Украины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на экстренной совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Она также заявила, что "будет сопровождать Зеленского" в США для "обсуждения мира на Украине".

"Это должен быть мир через силу с соблюдением независимости и территориальной целостности Украины", - сказала фон дер Ляйен. Она добавила, что границы "не могут быть изменены силой", и утверждала, что все территориальные вопросы "может решать только Украина".