Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала установить "жесткие временные сроки" для этого

БРЮССЕЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. ЕС продолжает настаивать на полном прекращении огня на Украине до политического решения конфликта. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на экстренной совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе, отвечая на просьбу прокомментировать отказ США требовать от России "немедленного перемирия" до достижения политического урегулирования конфликта.

"Не так важен термин, то, как вы это называете - прекращение огня или урегулирование, важно, чтобы" бои прекратились, "и у этого должны быть жесткие временные сроки", сказала фон дер Ляйен.