По словам главы Еврокомиссии, украинское государство должно стать "стальным дикобразом"

БРЮССЕЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Брюссель продолжает настаивать на превращении Украины в "стального дикобраза" путем накачки Украины оружием и расширения "производства дронов на Украине", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на экстренной совместной пресс-конференции с Зеленским в Брюсселе.

"Сильные гарантии безопасности нужны для защиты жизненных интересов безопасности и Украины, и Европы, - заявила она. - Не может быть никаких ограничений на украинские вооруженные силы, будь то в развитии сотрудничества или поставок из других стран.

Она повторила, что Украина должна стать "стальным дикобразом", и пообещала, что "ЕС нарастит свои военные усилия, чтобы военные возможности Украины и Европы выросли и "чтобы украинская военная промышленность была усилена, в особенности в сфере производства беспилотников". Брюссель также будет поддерживать прием Украины в ЕС, "что также является формой гарантий безопасности", сказала она.