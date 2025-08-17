Военные перехватили снаряд, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 августа. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали новый ракетный обстрел со стороны Йемена. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, в сторону Израиля была запущена одна ракета, военные начали ее перехват. В нескольких районах страны объявили воздушную треовгу.

Позднее армейская пресс-служба сообщила о перехвате ракеты.

В результате обстрела сирены прозвучали в том числе в районе Тель-Авива, убедился корреспондент ТАСС. Сообщений о пострадавших или разрушениях после перехвата не поступало.

В новость внесены изменения (16:30 мск) - обавлена информация о перехвате ракеты.