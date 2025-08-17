17 августа, 16:26
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Эксперт Лемиси: саммит на Аляске стал "новой Ялтой"

Преподаватель Женевского университета прикладных наук заявил, что Москва и Вашингтон прорисовывают основы стратегического разделения в области энергетики, сырьевых ресурсов и эксплуатации ресурсов Крайнего Севера

ЖЕНЕВА, 17 августа. /ТАСС/. Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, по сути, представляет собой новую Ялтинскую конференцию, на которой без учета интересов Европы было принято решение о стратегическом разделении сфер влияния между Москвой и Вашингтоном в целом ряде политических и экономических вопросов. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил секретарь Женевского международного института исследования проблем мира, преподаватель Женевского университета прикладных наук Ишэм Лемиси.

Читайте такжеКак проходила встреча Путина и Трампа на Аляске

По его словам, заявления российской делегации касательно хороших результатов встречи указывают на то, что основные требования Москвы в отношении украинского конфликта были учтены. Речь, по оценкам эксперта, идет о полном признании суверенитета России над Крымом и Донбассом, признании за Украиной нейтрального статуса, невозможность ее вступления в НАТО, а также о постепенной отмене экономических санкций против РФ. Он также обращает внимание на то, что в делегациях обеих сторон присутствовали большое число представителей экономического сектора. По его мнению, это указывает на то, что "за кулисами прорисовываются основы стратегического разделения между США и Россией в области энергетики, сырьевых ресурсов и эксплуатации ресурсов Крайнего Севера", что, по сути, представляет собой "новое разделение мира - без Европы".

Кроме того, Лемиси полагает, что саммит позволил лидерам обеих стран вернуться к еще одному важному элементу международной безопасности - Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), срок действия которого истекает в феврале 2026 года. "Наконец, безусловно, были рассмотрены и другие вопросы, в частности, проблема Ближнего Востока, вопрос о позиции Ирана, что позволяет сделать вывод, что встреча Путина и Трампа фактически знаменует собой начало своего рода "новой Ялты", которая не называется своим именем и ставит Европу в положение слабости и маргинальности", - заключает эксперт.

Ялтинская конференция проходила с 4 по 11 февраля 1945 года. В ходе конференции трое лидеров государств-союзников - Иосиф Сталин (СССР), Франклин Рузвельт (США), Уинстон Черчилль (Великобритания) - обсуждали вопросы политического мироустройства после краха нацистской Германии. Принятые на этой встрече решения, включая решение о разделении Германии на оккупационные зоны и о создании ООН, заложили основы послевоенного миропорядка и оформили разделение сфер влияния между западными государствами и Советским Союзом. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, Дональд