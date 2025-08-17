Эксперт Лемиси: саммит на Аляске стал "новой Ялтой"

Преподаватель Женевского университета прикладных наук заявил, что Москва и Вашингтон прорисовывают основы стратегического разделения в области энергетики, сырьевых ресурсов и эксплуатации ресурсов Крайнего Севера

ЖЕНЕВА, 17 августа. /ТАСС/. Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, по сути, представляет собой новую Ялтинскую конференцию, на которой без учета интересов Европы было принято решение о стратегическом разделении сфер влияния между Москвой и Вашингтоном в целом ряде политических и экономических вопросов. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил секретарь Женевского международного института исследования проблем мира, преподаватель Женевского университета прикладных наук Ишэм Лемиси.

По его словам, заявления российской делегации касательно хороших результатов встречи указывают на то, что основные требования Москвы в отношении украинского конфликта были учтены. Речь, по оценкам эксперта, идет о полном признании суверенитета России над Крымом и Донбассом, признании за Украиной нейтрального статуса, невозможность ее вступления в НАТО, а также о постепенной отмене экономических санкций против РФ. Он также обращает внимание на то, что в делегациях обеих сторон присутствовали большое число представителей экономического сектора. По его мнению, это указывает на то, что "за кулисами прорисовываются основы стратегического разделения между США и Россией в области энергетики, сырьевых ресурсов и эксплуатации ресурсов Крайнего Севера", что, по сути, представляет собой "новое разделение мира - без Европы".

Кроме того, Лемиси полагает, что саммит позволил лидерам обеих стран вернуться к еще одному важному элементу международной безопасности - Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), срок действия которого истекает в феврале 2026 года. "Наконец, безусловно, были рассмотрены и другие вопросы, в частности, проблема Ближнего Востока, вопрос о позиции Ирана, что позволяет сделать вывод, что встреча Путина и Трампа фактически знаменует собой начало своего рода "новой Ялты", которая не называется своим именем и ставит Европу в положение слабости и маргинальности", - заключает эксперт.

Ялтинская конференция проходила с 4 по 11 февраля 1945 года. В ходе конференции трое лидеров государств-союзников - Иосиф Сталин (СССР), Франклин Рузвельт (США), Уинстон Черчилль (Великобритания) - обсуждали вопросы политического мироустройства после краха нацистской Германии. Принятые на этой встрече решения, включая решение о разделении Германии на оккупационные зоны и о создании ООН, заложили основы послевоенного миропорядка и оформили разделение сфер влияния между западными государствами и Советским Союзом.