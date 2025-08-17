Уиткофф: на встрече по Украине в Белом доме обсудят территориальный вопрос

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф надеется, что Вашингтон добьется "некоторой ясности по этому вопросу"

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Вашингтон намерен обсудить вопрос обмена территориями между РФ и Украиной на встрече с Владимиром Зеленским в понедельник. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

"Основной вопрос [для урегулирования украинского конфликта] - это вопрос обмена территориями. <...> Мы намерены обсудить это в понедельник. Надеюсь, мы добьемся некоторой ясности по этому вопросу, и, надеюсь, это все завершится мирной сделкой очень скоро", - сказал он в эфире телекомпании CNN.

Уиткофф добавил, что вопрос обмена территориями не поднимался на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Анкоридже (штат Аляска). "Это не могло обсуждаться на встрече [с РФ в пятницу]", - сказал он.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. По данным портала Axios, беседа оказалась непростой.