Глава Еврокомиссии отметила, что Брюссель намерен наращивать темпы милитаризации вне зависимости от ситуации вокруг Украины

БРЮССЕЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена совершить в ближайшие недели поездку по странам Восточной Европы, которые она назвала "прифронтовыми государствами", для консолидации европейской поддержки Украины.

"В ближайшие недели я совершу тур по прифронтовым государствам ЕС", - заявила глава ЕК на экстренной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе перед телеконференцией "коалиции желающих".

Говоря о расширении военных возможностей европейской и украинской оборонной промышленности, она дала понять, что Брюссель намерен лишь наращивать темпы милитаризации Европы вне зависимости от ситуации вокруг Украины.

Фон дер Ляйен не уточнила, где в ее представлении проходит "линия фронта", вдоль которой находятся "прифронтовые государства ЕС".