Политик напомнил, что Киев уже заключил договора о безопасности с 38 странами, однако, по его мнению, это профанация

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Владимиру Зеленскому необходимо выполнить политические условия РФ и США, чтобы на Украине воцарился мир. Такое мнение выразил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"Для прекращения огня Зеленскому надо идти на выполнение политических условий РФ (и США), - написал он в Telegram-канале, - иначе [придется] воевать до поражения [Украины]".

Говоря о гарантиях безопасности по аналогии с 5-й статьей НАТО, Дубинский напомнил, что Киев уже заключил договора о безопасности с 38 странами, однако, по его мнению, это профанация. Как считает Дубинский, гарантии безопасности имеют смысл только от России, а они "могут быть даны только под условие политической трансформации Украины - нейтралитет, внеблоковый статус".

"Зеленскому бесполезно прикрываться конституцией, которую он самолично растоптал, в вопросах НАТО и ЕС. Никто не мешает провести сейчас референдум о согласии народа от этих целей отступить - для организации будущих политических преобразований", - считает депутат. По его мнению, Киеву необходимо остановить огонь, отменить военное положение и утвердить решение людей нынешним составом Верховной рады. "Любой конституционалист составит план необходимых действий за несколько дней", - отметил Дубинский.

Однако, по его словам, такого плана до сих пор нет, потому что Зеленский и европейцы "упорно не хотят заканчивать войну".