Лидер французской партии "Патриоты" также заявил о необходимости быстрого выхода Франции из ЕС и НАТО

ПАРИЖ, 17 августа. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил Владимира Зеленского и лидеров ЕС в том, что те будут пытаться помешать усилиям по разрешению конфликта на Украине во время визита в Вашингтон. Об этом политик написал в X.

"Их цель - саботаж мира! - сообщил Филиппо. - Я с трудом представляю, какое презрение должен испытывать Трамп к этому сборищу коррумпированных людей, каждый из которых является предателем своей страны, что не могут обойтись друг без друга!".

Политик также заявил о необходимости быстрого выхода Франции из ЕС и НАТО: "Давайте закроем этот музей ужасов!"

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

Позднее стало известно, что Зеленский 18 августа будет встречаться с Трампом в Вашингтоне. В столицу США также планируют прибыть на переговоры и некоторые европейские лидеры, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Премьер-министр Великобритании Кир Стармер.