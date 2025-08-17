Госсекретарь США отметил, что введенные прежней американской администрацией Джо Байдена рестрикции "не повлияли на ход конфликта"

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Введение Вашингтоном новых санкций в отношении России означало бы, что США на этом этапе считают невозможным урегулирование украинского кризиса путем переговоров. Такую позицию изложил в интервью телекомпании NBC госсекретарь США, врио помощника американского президента по нацбезопасности Марко Рубио.

Он отметил, что введенные прежней американской администрацией Джо Байдена рестрикции "не повлияли на ход конфликта". "Единственный способ положить конец этому конфликту - добиться того, чтобы россияне, так же как и украинцы, согласились на мирную сделку. В тот самый момент, когда вы вводите новые санкции, ваши возможности усадить их за стол, наши возможности усадить их за стол резко сокращаются", - подчеркнул Рубио.

"Этот момент может настать, но это фактически станет сигналом о том, что возможностей для мира на данном этапе нет", - заключил госсекретарь США.