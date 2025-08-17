Лидер французской партии "Патриоты" считает, что 18 августа они попытаются повлиять на президента США Дональда Трампа

ПАРИЖ, 17 августа. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что европейские лидеры на встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским намерены сорвать процесс украинского урегулирования.

"В этот понедельник все европейские сумасшедшие, помешанные на войне, высаживаются в Белом доме вместе с Зеленским, чтобы попытаться повлиять на Трампа, - написал в X. - Цель одна - сорвать мирный процесс".

Политик предположил, что столь расширенный состав может вызвать недовольство американского лидера.

Лидер "Патриотов" полагает, что Франция должна проводить независимую внешнюю политику. "Франции необходимо срочно выйти из ЕС и НАТО", - подчеркнул он.

Зеленский поедет в Вашингтон 18 августа. Вместе с ним на встречу с Трампом отправятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.