Владимир Зеленский отметил, что европейцы поддерживают это

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Украина хочет вести переговоры об урегулировании с Россией, отталкиваясь от текущей линии фронта. Такое заявление Владимир Зеленский сделал на экстренной совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.

"Мы будем говорить об этом в Вашингтоне. <...> Нам нужны реальные переговоры. Это означает, что они могут начаться там, где сейчас находится линия фронта. Контактная линия - это лучшая линия для разговора. Европейцы поддерживают это, и мы благодарим всех", - сказал Зеленский.

Он также заявил, что "необходимо прекратить огонь" и "быстро работать над финальным соглашением".

Зеленский вновь повторил, что территориальные вопросы "могут обсуждаться лидерами Украины и России только в ходе трехсторонней встречи с США". Кроме того, он поблагодарил США за сигнал поддержки относительно гарантий безопасности. "Нам нужно, чтобы безопасность работала на практике, как статья 5 НАТО. Мы рассматриваем вступление в ЕС как часть гарантий безопасности", - сказал Зеленский, добавив, что "лучшая гарантия безопасности - сильная украинская армия".

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

Позднее стало известно, что Зеленский 18 августа будет встречаться с Трампом в Вашингтоне. В столицу США также планируют прибыть на переговоры и некоторые европейские лидеры, в частности президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер.