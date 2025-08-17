Для этого необходимо обсуждать гарантии безопасности, отметил госсекретарь США

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Обсуждение гарантий безопасности необходимо, поскольку никто не хочет повторения конфликта на Украине. С таким заявлением выступил в интервью телекомпании CBS госсекретарь США, врио помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"Очевидно, должно быть достигнуто соглашение по территориям и тому, где пройдут линии [разграничения], это будет непросто", - заявил Рубио. "Я думаю, должно состояться обсуждение гарантий безопасности Украины, потому что они не хотят, и никто из нас не хочет, чтобы этот конфликт повторился в будущем", - продолжил госсекретарь США, добавив, что Украина, по его мнению, "имеет право на соглашения в сфере безопасности с другими странами и вступление в союзы с другими государствами".