Об этом американский госсекретарь заявил, когда ему напомнили о перепалке американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. США не считают, что европейские лидеры едут в Вашингтон, чтобы предотвратить унижение Владимира Зеленского и заключение сделки на невыгодных для Украины условиях. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Это не так. Они приедут сюда завтра не для того, чтобы не допустить унижения Зеленского", - сказал он в интервью телеканалу CBS, когда ему напомнили о произошедшей в феврале перепалке президента США Дональда Трампа и Зеленского в Овальном кабинете Белого дома.

"Они приедут завтра, поскольку мы работаем с Европой, мы говорили с ними на прошлой неделе, еще ранее состоялись встречи в Великобритании <...>. Это так глупо говорить, что они приедут сюда завтра не допустить, чтобы Трамп при помощи унижения заставил Зеленского пойти на плохую сделку <...>. Они приедут, потому что они решили приехать. Мы пригласили их", - добавил Рубио.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов России и США. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров президент России Владимир Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. Позже Зеленский сообщил, что собирается обсудить с Трампом "детали по завершению конфликта" в понедельник в Вашингтоне. По данным газеты The New York Times, Трамп также пригласил европейских лидеров присоединиться к его встрече с Зеленским.