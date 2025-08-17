Иранское министерство иностранных дел осудило решение об эвакуации города Газа и неоднократном перемещении жителей и беспомощных беженцев

ТЕГЕРАН, 17 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Ирана осудило высказывания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о "Великом Израиле" и назвало решение об эвакуации в секторе Газа военным преступлением.

"МИД решительно осуждает решение сионистского режима об эвакуации города Газа и неоднократном перемещении жителей и беспомощных беженцев", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в иранском МИД, решение Израиля о насильственном перемещении жителей сектора Газа является "наглядным примером военного преступления и преступления против человечности", целью которого является не что иное, как "завершение плана по геноциду и уничтожению Палестины как самобытной нации".

Иран указывает на необходимость принятия срочных мер со стороны международного сообщества, особенно исламских стран, чтобы остановить войну и геноцид против палестинского народа, добавили в ведомстве.

Во вторник Нетаньяху в интервью телеканалу I24 заявил, что выполняет "историческую и духовную миссию", и согласился с тем, что чувствует ее связь с концепцией "Великого Израиля". Это понятие стало использоваться после Шестидневной войны 1967 года для обозначения Израиля и только что занятых им территорий - Восточного Иерусалима, Западного берега реки Иордан, сектора Газа, Синайского полуострова и Голанских высот. Концепция "Великого Израиля" используется в контексте религиозных и политических течений, выступающих за расширение территории еврейского государства.