КАИР, 17 августа. /ТАСС/. Египет подтверждает, что не будет участвовать в выселении палестинцев из сектора Газа, и призывает другие страны также не соглашаться размещать их на своей территории. В противном случае палестинский вопрос будет фактически ликвидирован, предупредили в МИД арабской республики.

"Египет глубоко обеспокоен появлением в СМИ публикаций о том, что Израиль ведет переговоры с рядом стран и просит их разместить жителей Газы на своей территории. Каир категорически не приемлет подобное решение, не планирует участвовать в его реализации и призывает все другие государства сделать то же самое", - говорится в пресс-релизе, распространенном египетским МИД.

В ведомстве добавили, что считают выселение палестинцев с их территории "безнравственным и преступным", и предупреждают, что подобный шаг "неизбежно приведет к ликвидации палестинского вопроса" и "будет противоречить всем принципам международного права".

Египет уже связался со всеми странами, упомянутыми в публикациях в СМИ, и их представители заверили Каир, что также считают перемещение жителей Газы неприемлемым, подчеркнули в МИД арабской республики.

13 августа израильская газета The Times of Israel сообщила, что Израиль якобы ведет переговоры с Индонезией, Угандой, Южным Суданом, Ливией и самопровозглашенным государством Сомалиленд о возможном переселении на их территории палестинцев из сектора Газа. 15 августа пресс-секретарь индонезийского МИД Вахд Набил Мулачела опроверг факт наличия подобного рода консультаций.