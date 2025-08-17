Рубио: Киеву решать, принимать ли план Путина и Трампа

Госсекретарь США заявил, что конфликт станет только хуже

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Киеву решать, принимать ли предложения, согласованные президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, но "война станет только хуже". С такими заявлениями выступил госсекретарь США - исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"Эта война станет только хуже. Ситуация не улучшится", - сказал он, комментируя ситуацию вокруг Украины в свете итогов российско-американского саммита в Анкоридже (штат Аляска). "Российская экономика теперь на 100% стоит на военных рельсах", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства в эфире телекомпании Fox.

"В плане того, на что [Владимир] Зеленский даст согласие. Это решать им самим (украинцам - прим. ТАСС). Им придется решать, что они готовы отдать. И что они в конечном счете получат, будут требовать", - отметил Рубио. По его словам, "мир между двумя воюющими сторонами невозможен без того, чтобы обе стороны отказались от чего-то, чтобы что-то получила противоположная сторона".

"В противном случае, если одна сторона получает все, что хочет, речь идет не о мирной договоренности, а о капитуляции. Но я не думаю, что эта война может вскоре закончиться на основе капитуляции [Киева]", - добавил глава американской дипломатии.

С его точки зрения, нынешние дипломатические усилия на украинском направлении в конечном счете должны привести к трехсторонней встрече с участием Путина, Трампа и Зеленского, "на которой можно будет выработать окончательные договоренности". "Но нужно сблизить позиции, прежде чем мы дойдем до этой точки", - заявил Рубио.