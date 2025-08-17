Bild: Трамп 18 августа сначала встретится с Зеленским

По данным газеты, состоится обед и многочасовая дискуссия в расширенном составе

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 18 августа в Вашингтоне сначала проведет встречу с Владимиром Зеленским, а затем к встрече присоединятся сопровождающие его лидеры стран Европы. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По их информации, также состоится рабочий обед и многочасовая дискуссия в расширенном составе.

О своем участии во встрече заявили канцлер ФРГ Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Bild напоминает, что февральский визит Зеленского в Белый дом закончился скандалом.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а американский вице-президент Джей Ди Вэнс - на то, что тот забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам встречи была отменена.