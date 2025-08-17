По данным телеканала, планируется обсудить гарантии безопасности для Украины, территориальные проблемы и процедурные вопросы

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует лишь краткий визит в Вашингтон 18 августа. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По его информации, Мерц прибудет в Белый дом в понедельник около полудня. Обратный вылет запланирован примерно на 17:00 или 18:00.

В этот день сначала пройдет личная встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Только после этого состоятся переговоры с лидерами стран Европы и генсеком НАТО, которые сопровождают Зеленского. Как ожидается, стороны обсудят гарантии безопасности для Украины, территориальные проблемы и процедурные вопросы, такие как необходимость прекращения огня перед переговорами о мирном соглашении, указывает NTV.

О своем участии во встрече заявили канцлер ФРГ Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Визит Зеленского в Белый дом для встречи с Трампом 28 февраля закончился скандалом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а американский вице-президент Джей Ди Вэнс - на то, что тот забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам встречи была отменена.