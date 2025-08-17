Государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович отметил, что милитаристическая политика процветает в Польше и странах Прибалтики, особенно Литве

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Страны Запада не заинтересованы в остановке или приостановке боевых действий на Украине. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Мы видим, как болезненно, к сожалению, руководство Запада, политики Запада прежде всего, реагируют на вопросы, связанные с остановкой или приостановкой боевых действий в ходе специальной военной операции. Они не заинтересованы в этом. Мы видим, какая милитаристическая политика сегодня, к сожалению, процветает на территории Польши, на территории стран Прибалтики, особенно Литвы", - сказал он в эфире телеканала СТВ.

Он также прокомментировал телефонный разговор, который состоялся в пятницу между президентами Белоруссии и США Александром Лукашенко и Дональдом Трампом в преддверии саммита на Аляске. "Это для всех была полная неожиданность, особенно для наших переживающих оппонентов на Западе, соседей, поляков, прибалтов. Ну, Трамп, видимо, мудрый политик все-таки, раз действительно накануне такого важнейшего политического мероприятия сделал звонок нашему президенту", - отметил он.

"То, что состоялось на Аляске, я думаю, что сделан большой шаг и со стороны Америки, и со стороны Российской Федерации, ну и со стороны Беларуси. Беларусь всегда нацелена для того, чтобы все-таки в ближайшее время остановить военные действия, боевые действия на территории Украины", - подчеркнул Вольфович.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.