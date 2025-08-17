Представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа сообщил, что удар был нанесен с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты

ДОХА, 17 августа. /ТАСС/. Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты. С таким утверждением выступил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели уникальную военную операцию, в ходе которой нанесли удар по аэропорту Лод (имеется в виду Бен-Гурион - прим. ТАСС) с применением гиперзвуковой баллистической ракеты типа "Палестина-2", - сказал Сариа в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah. Согласно утверждению военного представителя "Ансар Аллах", операция йеменских повстанцев "успешно достигла своей цели", в результате атаки аэропорт временно приостановил работу.

В воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) проинформировала, что военные нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры хуситов в районе захваченной мятежниками йеменской столицы Саны. По информации Al Masirah, на рассвете Израиль атаковал электростанцию "Хазиз". В результате на объекте начался пожар, который вскоре был потушен. Сторонники "Ансар Аллах" уже приступили к восстановлению ТЭС, сказал заместитель главы правительства хуситов Мухаммед Мифтах.

Позже пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что ВВС перехватили ракету, запущенную с территории Йемена. В ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. Информация о пострадавших или разрушениях в результате перехвата ракеты не поступала.